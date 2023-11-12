(Niemiec) Катарина Catharina
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.02.1834
Отец ребёнка: Станчик Stańczyk Петр Petrus
Szynwald, Malopolskie, Poland
Рождение ребёнка
23.02.1835
Дочь: Розалия Rosalia
Отец ребёнка: Станчик Stańczyk Петр Petrus
Szynwald, Malopolskie, Poland
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно