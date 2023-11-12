(Niemiec) Катарина Catharina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Niemiec) Катарина Catharina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1834

Сын: Станчик Stańczyk Mathia

Отец ребёнка: Станчик Stańczyk Петр Petrus

Szynwald, Malopolskie, Poland
Рождение ребёнка
23.02.1835

Дочь: Розалия Rosalia

Отец ребёнка: Станчик Stańczyk Петр Petrus

Szynwald, Malopolskie, Poland
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Станчик Stańczyk Петр Petrus

Смерть
Неизвестно
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