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Давыдкин Александр Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1920

Дочь: Давыдкина Любовь Александровна

Мать ребёнка: Давыдкина Харитина Гавриилова

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви села Сары-Булат Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1920
Крестьянин Орловской губернии, Трубчевского уезда, Кокинской волости, села Нижняя Слобода (исчезнувший поселок Нижняя Слобода Брянского района Брянской области России)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдкина Харитина Гавриилова

Смерть
Неизвестно
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