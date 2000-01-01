Давыдкин Александр Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1920
Дочь: Давыдкина Любовь Александровна
Мать ребёнка: Давыдкина Харитина Гавриилова
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви села Сары-Булат Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1920
Крестьянин Орловской губернии, Трубчевского уезда, Кокинской волости, села Нижняя Слобода (исчезнувший поселок Нижняя Слобода Брянского района Брянской области России)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно