Двойных Дмитрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойных Дмитрий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1980 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.2006

Сын: Двойных Никита Дмитриевич

Мать ребёнка: Кравчук Василина Юрьевна

Рождение ребёнка
24.09.2011

Сын: Двойных Даниил Дмитриевич

Мать ребёнка: Кравчук Василина Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравчук Василина Юрьевна

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