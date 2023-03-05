Двойных Дмитрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.2006
Сын: Двойных Никита Дмитриевич
Мать ребёнка: Кравчук Василина Юрьевна
Рождение ребёнка
24.09.2011
Сын: Двойных Даниил Дмитриевич
Мать ребёнка: Кравчук Василина Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кравчук Василина Юрьевна