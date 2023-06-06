Алимбеков Валит
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиМежду 1834 и 1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Надыршин Алимбек
Мать: Аблеева Шарби
Рождение ребёнка
1814
Сын: Валитов Нэжметдин
Мать ребёнка: Саифова Гульбидар
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Валитова Гульфия
Мать ребёнка: Саифова Гульбидар
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Валитова Минниса
Мать ребёнка: Саифова Гульбидар
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Валитова Хуббаниса
Мать ребёнка: Саифова Гульбидар
Рождение ребёнка
1824
Сын: Валитов Билялятдин
Мать ребёнка: Саифова Гульбидар
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Валитова ?
Мать ребёнка: Саифова Гульбидар
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саифова Гульбидар
Место жительства
Неизвестно
Нижнее Абдулово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Между 1834 и 1859