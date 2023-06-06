Алимбеков Валит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимбеков Валит

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Между 1834 и 1859

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Надыршин Алимбек

Мать: Аблеева Шарби

Рождение ребёнка
1814

Сын: Валитов Нэжметдин

Мать ребёнка: Саифова Гульбидар

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Валитова Гульфия

Мать ребёнка: Саифова Гульбидар

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Валитова Минниса

Мать ребёнка: Саифова Гульбидар

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Валитова Хуббаниса

Мать ребёнка: Саифова Гульбидар

Рождение ребёнка
1824

Сын: Валитов Билялятдин

Мать ребёнка: Саифова Гульбидар

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Валитова ?

Мать ребёнка: Саифова Гульбидар

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саифова Гульбидар

Место жительства
Неизвестно
Нижнее Абдулово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Между 1834 и 1859