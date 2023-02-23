Чумаков Матвей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумаков Матвей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Чумаков Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Чумаков Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Чумакова Ульяна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко Нина Матвеевна

Мать ребёнка: Чумакова Ульяна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумаков Тимофей Матвеевич

Мать ребёнка: Чумакова Ульяна Яковлевна

Смерть
1943
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