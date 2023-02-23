Чумаков Матвей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Чумаков Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Чумакова Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравченко Нина Матвеевна
Мать ребёнка: Чумакова Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чумаков Тимофей Матвеевич
Мать ребёнка: Чумакова Ульяна Яковлевна
Смерть
1943