Разбегина (Ефремова’Антипова) Параскева Ефремова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1893 ст.
Дочь: Смирнова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Разбегин Николай Стефанович
Лысово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно