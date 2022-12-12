Разбегина (Ефремова’Антипова) Параскева Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разбегина (Ефремова’Антипова) Параскева Ефремова

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Место рождения

Каменка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1855 г.р.

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.07.1893 ст.

Дочь: Смирнова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Разбегин Николай Стефанович

Лысово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разбегин Николай Стефанович

Смерть
Неизвестно
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