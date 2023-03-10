(Плешкова) Феодосия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Плешкова) Феодосия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1710 г.р.

Дети

1742 г.р.
1743 г.р.
1747 г.р.
1756 г.р.

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Коврижных Ларион Герасимович

Рождение ребёнка
1743

Сын: Демъян

Отец ребёнка: Коврижных Ларион Герасимович

Рождение ребёнка
1747

Сын: Спиридон

Отец ребёнка: Коврижных Ларион Герасимович

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Коврижных Ларион Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коврижных Ларион Герасимович

Смерть
Неизвестно