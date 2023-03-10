(Плешкова) Феодосия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Коврижных Ларион Герасимович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Демъян
Отец ребёнка: Коврижных Ларион Герасимович
Рождение ребёнка
1747
Сын: Спиридон
Отец ребёнка: Коврижных Ларион Герасимович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Коврижных Ларион Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно