Квартникова (Иванова) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКвартникова (Иванова) Анастасия Алексеевна

Квартникова (Иванова) Анастасия Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.2017

Дочь: Квартникова Вера Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close