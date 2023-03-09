Квартникова (Иванова) Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.2017
Дочь: Квартникова Вера Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности