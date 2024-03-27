Камильянова (Хайсарова) Диля Фаязовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камильянова (Хайсарова) Диля Фаязовна

Место рождения

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.04.195

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.195

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.07.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камильянов Айдар Вилсорович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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