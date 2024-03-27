Камильянова (Хайсарова) Диля Фаязовна
Место рождения
Дата рождения19.04.195
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.195
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.07.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Камильянов Айдар Вилсорович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)