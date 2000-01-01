Хвостов Прокофий Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799
Отец: Хвостов Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Хвостова Фекла
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Акулина Прокофьева
Мать ребёнка: Хвостова Фекла
Рождение ребёнка
1829
Сын: Хвостов Николай Прокофьев
Мать ребёнка: Хвостова Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хвостова Фекла
Смерть
Неизвестно