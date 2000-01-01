Хвостов Прокофий Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостов Прокофий Ильин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799

Отец: Хвостов Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Хвостов Абрам Прокофьев

Мать ребёнка: Хвостова Фекла

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Акулина Прокофьева

Мать ребёнка: Хвостова Фекла

Рождение ребёнка
1829

Сын: Хвостов Николай Прокофьев

Мать ребёнка: Хвостова Фекла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хвостова Фекла

Смерть
Неизвестно
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