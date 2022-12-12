Постникова Афанасия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Постникова Евдокия Пименовна
Отец ребёнка: Постников Пимен Иоаннов
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Постников Пимен Иоаннов
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Постников Пимен Иоаннов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно