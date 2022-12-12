Постникова Афанасия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постникова Афанасия Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Постникова Евдокия Пименовна

Отец ребёнка: Постников Пимен Иоаннов

Ыб, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1863

Сын: Постников Максим Пименов

Отец ребёнка: Постников Пимен Иоаннов

Ыб, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1864

Сын: Постников Иван Пименович

Отец ребёнка: Постников Пимен Иоаннов

Ыб, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Постников Пимен Иоаннов

Смерть
Неизвестно
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