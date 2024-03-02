Веденеев Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти21.01.1945
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Веденеев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веденеев Вячеслав Алексеевич
Мать ребёнка: Веденеева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Веденеева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веденеев Борис Алексеевич
Мать ребёнка: Веденеева Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.1945