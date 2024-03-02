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Веденеев Алексей Иванович

Место рождения

Пурка, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

21.01.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Веденеев Иван

Мать: не указана

Пурка, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веденеев Вячеслав Алексеевич

Мать ребёнка: Веденеева Анна Васильевна

Пурка, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веденеев Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Веденеева Анна Васильевна

Пурка, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веденеев Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Веденеева Анна Васильевна

Пурка, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веденеева Анна Васильевна

Смерть
21.01.1945

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