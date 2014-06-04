Сатина (Овчарова) Людмила Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сатина (Овчарова) Людмила Фёдоровна

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Место рождения

с.Митрофановка Михайловского района Воронежской обл.

Дата рождения

07.05.1941

Дата смерти

04.06.2014

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1917 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1941

Отец: Овчаров Фёдор Алексеевич

Мать: Овчарова Мария Ивановна

с.Митрофановка Михайловского района Воронежской обл.
Бракосочетание
22.07.1961

Муж: Сатин Борис Фёдорович

г. Челябинск
Рождение ребёнка
28.12.1962

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Отец ребёнка: Сатин Борис Фёдорович

Омск
Рождение ребёнка
04.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сатин Борис Фёдорович

г. Челябинск
Смерть
04.06.2014
г. Челябинск
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