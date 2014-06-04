Сатина (Овчарова) Людмила Фёдоровна
Место рожденияс.Митрофановка Михайловского района Воронежской обл.
Дата рождения07.05.1941
Дата смерти04.06.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1941
Отец: Овчаров Фёдор Алексеевич
Мать: Овчарова Мария Ивановна
с.Митрофановка Михайловского района Воронежской обл.
Бракосочетание
22.07.1961
г. Челябинск
Рождение ребёнка
28.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сатин Борис Фёдорович
Омск
Рождение ребёнка
04.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сатин Борис Фёдорович
г. Челябинск
Смерть
04.06.2014
г. Челябинск