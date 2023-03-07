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Мурылева Алена Яковлева

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Место рождения

дер. Лебединская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1737 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
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Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Лебединская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурылев Иван Фомин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Юринской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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