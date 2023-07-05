Устинья Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Стефанида Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Романович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Яков Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Романович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно