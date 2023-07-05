Устинья Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстинья Прокофьевна

Устинья Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Стефанида Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Романович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Яков Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Романович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Романович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close