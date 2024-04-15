Кайгородцев Яков Корнилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайгородцев Яков Корнилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1897 ст.

Жена: Кобылина Мария Петровна

Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Место жительства
Неизвестно
Зятьковка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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