Кайгородцев Яков Корнилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.11.1897 ст.
Жена: Кобылина Мария Петровна
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Место жительства
Неизвестно
Зятьковка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно