Губайдуллин Малик Файзуллович
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения31.07.1931
Дата смерти12.10.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.09.1954
Рождение ребёнка
07.02.1956
Рождение ребёнка
10.11.1958
Рождение ребёнка
02.01.1961
Рождение ребёнка
05.05.1963
Рождение ребёнка
27.07.1969
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.10.1983
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно