Губайдуллин Малик Файзуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губайдуллин Малик Файзуллович

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

31.07.1931

Дата смерти

12.10.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
05.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губайдуллина Накия Близнецы Шакировна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губайдуллина Накия Близнецы Шакировна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губайдуллина Накия Близнецы Шакировна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губайдуллина Накия Близнецы Шакировна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губайдуллина Накия Близнецы Шакировна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губайдуллина Накия Близнецы Шакировна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губайдуллина Накия Близнецы Шакировна

Смерть
12.10.1983
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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