Бирюкова (Агашкина) Евгения Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.2019
Дочь: Бирюкова Арина Сергеевна
Отец ребёнка: Бирюков Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
12.01.2019
Дочь: Бирюкова Дарина Сергеевна
Отец ребёнка: Бирюков Сергей Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно