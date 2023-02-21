Бирюкова (Агашкина) Евгения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБирюкова (Агашкина) Евгения Владимировна

Бирюкова (Агашкина) Евгения Владимировна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1978 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.2019

Дочь: Бирюкова Арина Сергеевна

Отец ребёнка: Бирюков Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
12.01.2019

Дочь: Бирюкова Дарина Сергеевна

Отец ребёнка: Бирюков Сергей Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирюков Сергей Анатольевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close