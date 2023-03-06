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Широносов Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Широносов Василий Илларионович

Мать: Широносова Нина Петровна

Бракосочетание
06.08.1999

Жена: Широносова Светлана Юрьевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.01.2003

Сын: Широносов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Широносова Светлана Юрьевна

Рождение ребёнка
29.06.2013

Сын: Широносов Кирилл Алексеевич

Мать ребёнка: Широносова Светлана Юрьевна

Рождение ребёнка
25.03.2016

Дочь: Широносова Злата Алексеевна

Мать ребёнка: Широносова Светлана Юрьевна

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