Широносов Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
06.08.1999
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.01.2003
Сын: Широносов Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Широносова Светлана Юрьевна
Рождение ребёнка
29.06.2013
Сын: Широносов Кирилл Алексеевич
Мать ребёнка: Широносова Светлана Юрьевна
Рождение ребёнка
25.03.2016
Дочь: Широносова Злата Алексеевна
Мать ребёнка: Широносова Светлана Юрьевна