Василий Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Семен Дементьев
Мать: Марфа Яковлева
Василий Семенович (1734 — 1800) Родился в семье священника села Арефина Рыбинского уезда1 Семена Дементьевича. Служил священником в том же селе. В 1792 году уволен за штат. Жена его Ксения Иоанновна (... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Васильев
Мать ребёнка: Ксения Иоаннова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Васильев
Мать ребёнка: Ксения Иоаннова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Иоаннова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Арефинский Александр Васильев
Мать ребёнка: Ксения Иоаннова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Орлова Мария Васильева
Мать ребёнка: Ксения Иоаннова
Рождение ребёнка
1764
Сын: Алексей Васильев
Мать ребёнка: Ксения Иоаннова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Федор Васильев
Мать ребёнка: Ксения Иоаннова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Философ Васильев
Мать ребёнка: Ксения Иоаннова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Григорий Васильев
Мать ребёнка: Ксения Иоаннова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Андрей Васильев
Мать ребёнка: Ксения Иоаннова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Александра Васильева
Мать ребёнка: Ксения Иоаннова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Наталья Васильева
Мать ребёнка: Ксения Иоаннова
Смерть
1800