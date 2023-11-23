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Василий Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Семен Дементьев

Мать: Марфа Яковлева

Василий Семенович (1734 — 1800) Родился в семье священника села Арефина Рыбинского уезда1 Семена Дементьевича. Служил священником в том же селе. В 1792 году уволен за штат. Жена его Ксения Иоанновна (... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Васильев

Мать ребёнка: Ксения Иоаннова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Васильев

Мать ребёнка: Ксения Иоаннова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Иоаннова

Рождение ребёнка
1760

Сын: Арефинский Александр Васильев

Мать ребёнка: Ксения Иоаннова

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Орлова Мария Васильева

Мать ребёнка: Ксения Иоаннова

Рождение ребёнка
1764

Сын: Алексей Васильев

Мать ребёнка: Ксения Иоаннова

Рождение ребёнка
1766

Сын: Федор Васильев

Мать ребёнка: Ксения Иоаннова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Философ Васильев

Мать ребёнка: Ксения Иоаннова

Рождение ребёнка
1773

Сын: Григорий Васильев

Мать ребёнка: Ксения Иоаннова

Рождение ребёнка
1774

Сын: Андрей Васильев

Мать ребёнка: Ксения Иоаннова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Александра Васильева

Мать ребёнка: Ксения Иоаннова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Наталья Васильева

Мать ребёнка: Ксения Иоаннова

Смерть
1800

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