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Маматказин Маматказин Шакирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1917

Дата смерти

14.10.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1917

Отец: Маматказин Шакир

Мать: Нурия Гиниятулиевна

Рождение ребёнка
20.05.1936

Сын: Маматказин Роберт

Мать ребёнка: Хакима

Пермская область
Рождение ребёнка
1946

Сын: Маматказин Рафис

Мать ребёнка: Таскира

Бракосочетание
22.12.1978

Жена: Шарифа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таскира

Смерть
14.10.1993
с.Малый Ашап, Пермская область