Маматказин Маматказин Шакирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1917
Дата смерти14.10.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1917
Отец: Маматказин Шакир
Мать: Нурия Гиниятулиевна
Рождение ребёнка
20.05.1936
Сын: Маматказин Роберт
Мать ребёнка: Хакима
Пермская область
Рождение ребёнка
1946
Сын: Маматказин Рафис
Мать ребёнка: Таскира
Бракосочетание
22.12.1978
Жена: Шарифа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таскира
Смерть
14.10.1993
с.Малый Ашап, Пермская область