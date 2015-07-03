Руденко Виталий Геннадьевич
Место рожденияКиргискаяССР г. Фрунзе
Дата рождения12.02.1958
Дата смерти03.07.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
КиргискаяССР г. Фрунзе
Бракосочетание
31.03.1979
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.08.1980
Дочь: Джурак Наталья Витальевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Республика Крым г. Симферополь
Рождение ребёнка
21.02.1985
Сын: Руденко Александр Витальевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Республика Крым г. Симферополь
Смерть
03.07.2015