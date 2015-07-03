Руденко Виталий Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРуденко Виталий Геннадьевич

Руденко Виталий Геннадьевич

avatar

Место рождения

КиргискаяССР г. Фрунзе

Дата рождения

12.02.1958

Дата смерти

03.07.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

КиргискаяССР г. Фрунзе
Бракосочетание
31.03.1979

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.08.1980

Дочь: Джурак Наталья Витальевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Республика Крым г. Симферополь
Рождение ребёнка
21.02.1985

Сын: Руденко Александр Витальевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Республика Крым г. Симферополь
Смерть
03.07.2015
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close