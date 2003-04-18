Тютяев Евгений Леонидович
Место рожденияКараганда
Дата рождения04.11.1939
Дата смерти18.04.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.03.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.04.2003