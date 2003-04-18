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Тютяев Евгений Леонидович

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Место рождения

Караганда

Дата рождения

04.11.1939

Дата смерти

18.04.2003

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1939

Отец: Тютяев Леонид Николаевич

Мать: Тютяева (Ничепуренко) Ксения Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.03.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Смерть
18.04.2003
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

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