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Антропова Екатерина Григорьевна

Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чуйко Григорий Михайлович

Мать: Антропова Мария Петровна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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