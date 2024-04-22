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Антропова Екатерина Григорьевна
Антропова Екатерина Григорьевна
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Древо
Место рождения
Новокузнецк
, Новокузнецкий, Кемеровская область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Чуйко Григорий Михайлович
1922 г.р.
Мать
Антропова Мария Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Чуйко Григорий Михайлович
Мать:
Антропова Мария Петровна
Новокузнецк
, Новокузнецкий, Кемеровская область
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