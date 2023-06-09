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Варвара Иванова

Место рождения

Петрищево, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Иван Диомидов

Мать: Екатерина Федорова

Петрищево, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.06.1842

Дочь: Акилина Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Пименов

Петрищево, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.02.1844

Дочь: Евдокия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Пименов

Петрищево, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.02.1846

Дочь: Дарья Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Пименов

Петрищево, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.07.1848

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Пименов

Петрищево, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Пименов

Место жительства
Неизвестно
Петрищево, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно