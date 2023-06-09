Варвара Иванова
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Иван Диомидов
Мать: Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
09.06.1842
Дочь: Акилина Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Пименов
Рождение ребёнка
17.02.1844
Дочь: Евдокия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Пименов
Рождение ребёнка
27.02.1846
Дочь: Дарья Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Пименов
Рождение ребёнка
22.07.1848
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Пименов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Пименов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно