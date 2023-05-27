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Булатова (Морова) Нина Васиьевна
Булатова (Морова) Нина Васиьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1952
Пол
Женский
Отец
Моров Василий Владимирович
1924 г.р.
Мать
Морова (Каргапольцева) Екатерина Иудовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец:
Моров Василий Владимирович
Мать:
Морова Екатерина Иудовна
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