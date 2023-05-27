Булатова (Морова) Нина Васиьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова (Морова) Нина Васиьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Моров Василий Владимирович

Мать: Морова Екатерина Иудовна