Пилипенко Виктор Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1957
Дата смерти08.09.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1957
Рождение ребёнка
03.06.1980
Дочь: (Пилипенко) Вероника Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1987
Сын: Пилипенко Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
08.09.1999
Причина смерти: Несчастный случай(дтп)
Похороны
Неизвестно