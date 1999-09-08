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Пилипенко Виктор Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1957

Дата смерти

08.09.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1957

Отец: Пилипенко Илья Николаевич

Мать: Пилипенко(Доровских) (Доровских) Тамара

Рождение ребёнка
03.06.1980

Дочь: (Пилипенко) Вероника Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1987

Сын: Пилипенко Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
08.09.1999
Причина смерти: Несчастный случай(дтп)
Похороны
Неизвестно

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