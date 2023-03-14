(Маликова) Анисья Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Маликова) Анисья Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1790 г.р.

Мать

1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
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Место
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Рождение
1829

Отец: Маликов Аким

Мать: Маликова Аграфена

Смерть
Неизвестно