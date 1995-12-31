Домбровская Виктория Викторовна
женский, родилась 31.12.1995
МатьЯщенко Наталья Викторовна22.06.1973 г.р.
Супруги
Худяков Дмитрий Игоревич06.04.1984 г.р.
Домбровский Владимир Андреевич17.01.1998 г.р.
Дети
Худяков Михаил Дмитриевич22.04.2015 г.р.
Домбровский Алекс Владимирович04.08.2019 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1995
Отец: не указан
Бракосочетание
04.10.2014
Рождение ребёнка
22.04.2015
Сын: Худяков Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Худяков Дмитрий Игоревич
Рождение ребёнка
04.08.2019
Сын: Домбровский Алекс Владимирович
Отец ребёнка: Домбровский Владимир Андреевич
Бракосочетание
16.04.2021
Рождение ребёнка
10.08.2021
Сын: Домбровский Феликс Владимирович
Отец ребёнка: Домбровский Владимир Андреевич