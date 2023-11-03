Хоменко Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоменко Дмитрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хоменко Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонид Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Дмитириевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ? Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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