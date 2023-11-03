Хоменко Дмитрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хоменко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонид Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Дмитириевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ? Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Дмитриевна
Смерть
Неизвестно