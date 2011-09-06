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Домнина Анастасия Сергеевна
Домнина Анастасия Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.09.2011
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Громова Светлана Анатольевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.2011
Отец: не указан
Мать:
Громова Светлана Анатольевна
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