Полина (Бошакова) Людмила Василевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолина (Бошакова) Людмила Василевна

Полина (Бошакова) Людмила Василевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бошаков Василий Иванович

Мать: Бошакова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
23.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полин Юрий Матвеевич

Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Полин Юрий Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полин Юрий Матвеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close