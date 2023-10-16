Полина (Бошакова) Людмила Василевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бошаков Василий Иванович
Мать: Бошакова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
23.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полин Юрий Матвеевич
Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Полин Юрий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полин Юрий Матвеевич