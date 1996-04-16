Жданов Семен Васильевич
Место рождения
Дата рождения10.12.1923
Дата смерти16.04.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Алтайский край, Грязнухинский р-н, с. Красный Яр
Бракосочетание
30.07.1958
Жена: Головина Анна Ивановна
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головина Анна Ивановна
Смерть
16.04.1996