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Жданов Семен Васильевич

Место рождения

Красный Яр, Советский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

10.12.1923

Дата смерти

16.04.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Советский муниципальный район, Алтайский край
Алтайский край, Грязнухинский р-н, с. Красный Яр
Бракосочетание
30.07.1958

Жена: Головина Анна Ивановна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головина Анна Ивановна

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Смерть
16.04.1996
Магадан, город Магадан, Магаданская область

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