Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847 ст.
Дата смерти24.04.1912
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1868 ст.
Мать ребёнка: Иулиания Косьмина
Рождение ребёнка
04.06.1870 ст.
Мать ребёнка: Иулиания Косьмина
Рождение ребёнка
29.03.1872 ст.
Мать ребёнка: Иулиания Косьмина
Рождение ребёнка
26.09.1874 ст.
Дочь: Братолюбова Пелагея Григорьевич
Мать ребёнка: Иулиания Косьмина
Рождение ребёнка
15.12.1878 ст.
Дочь: Малышева Анисия Григорьевна
Мать ребёнка: Иулиания Косьмина
Рождение ребёнка
08.02.1882 ст.
Дочь: Дорогощинская Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Иулиания Косьмина
Рождение ребёнка
19.09.1884 ст.
Сын: Пушкин Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Иулиания Косьмина
Мощенка, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иулиания Косьмина
Смерть
24.04.1912