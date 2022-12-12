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Григорий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847 ст.

Дата смерти

24.04.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1868 ст.

Сын: Пушкин Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Иулиания Косьмина

Ярцево, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1870 ст.

Сын: Пушкин Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Иулиания Косьмина

Ярцево, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
29.03.1872 ст.

Сын: Пушкин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Иулиания Косьмина

Ярцево, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
26.09.1874 ст.

Дочь: Братолюбова Пелагея Григорьевич

Мать ребёнка: Иулиания Косьмина

Ярцево, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
15.12.1878 ст.

Дочь: Малышева Анисия Григорьевна

Мать ребёнка: Иулиания Косьмина

Ярцево, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1882 ст.

Дочь: Дорогощинская Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Иулиания Косьмина

Ярцево, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1884 ст.

Сын: Пушкин Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Иулиания Косьмина

Мощенка, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иулиания Косьмина

Смерть
24.04.1912
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