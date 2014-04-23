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Стогова Мария Павловна
Стогова Мария Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.04.2014
Пол
Женский
Отец
Стогов Павел Александрович
1982 г.р.
Мать
Комарова (Крестюхина) Елена Александровна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.2014
Отец:
Стогов Павел Александрович
Мать:
Комарова Елена Александровна
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