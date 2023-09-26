Юрьева (Попова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьева (Попова) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1873

Сын: Юрьев Лукьян Иванович

Отец ребёнка: Юрьев Иван Трофимович

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.11.1875

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Юрьев Иван Трофимович

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.04.1877

Сын: Юрьев Еремей Иванович

Отец ребёнка: Юрьев Иван Трофимович

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.09.1879

Сын: Юрьев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Юрьев Иван Трофимович

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Юрьев Иван Трофимович

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Аксиния Ивановна

Отец ребёнка: Юрьев Иван Трофимович

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.08.1886

Сын: Юрьев Евдоким Иванович

Отец ребёнка: Юрьев Иван Трофимович

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Юрьев Иван Трофимович

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.02.1889

Сын: Юрьев Феодор Иванович

Отец ребёнка: Юрьев Иван Трофимович

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.02.1889

Сын: Юрьев Анисим Иванович

Отец ребёнка: Юрьев Иван Трофимович

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Юрьев Иван Трофимович

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
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