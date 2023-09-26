Юрьева (Попова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.10.1873
Отец ребёнка: Юрьев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
02.11.1875
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Юрьев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
24.04.1877
Отец ребёнка: Юрьев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
20.09.1879
Отец ребёнка: Юрьев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Юрьев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Аксиния Ивановна
Отец ребёнка: Юрьев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
01.08.1886
Отец ребёнка: Юрьев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Юрьев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
14.02.1889
Отец ребёнка: Юрьев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
14.02.1889
Отец ребёнка: Юрьев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Юрьев Иван Трофимович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно