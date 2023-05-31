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Колесников Юрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1963

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1963

Отец: Колесников Владимир

Мать: Кремер Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
17.08.1984

Сын: Колесников Юрий Юрьевич

Мать ребёнка: Колесникова Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
17.03.1986

Дочь: Соболева Юлия Юрьевна

Мать ребёнка: Колесникова Елена Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Елена Анатольевна

Смерть
Неизвестно