Колесников Юрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1963
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1963
Отец: Колесников Владимир
Мать: Кремер Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
17.08.1984
Мать ребёнка: Колесникова Елена Анатольевна
Рождение ребёнка
17.03.1986
Дочь: Соболева Юлия Юрьевна
Мать ребёнка: Колесникова Елена Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно