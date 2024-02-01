Саркисов Виталий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саркисов Виталий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЯС
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Место
Комментарий
Рождение
04.08.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.2017

Сын: Саркисов Роберт Витальевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.06.2023

Дочь: Саркисова Жасмин Витальевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

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