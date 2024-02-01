Саркисов Виталий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.09.2017
Сын: Саркисов Роберт Витальевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.06.2023
Дочь: Саркисова Жасмин Витальевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности