Обложкина София Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обложкина София Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1905

Сын: Обложкин Николай Семёнович

Отец ребёнка: Обложкин Семен Михайлович

Листвянка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Обложкина Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Обложкин Семен Михайлович

Рождение ребёнка
07.12.1913

Сын: Обложкин Георгий Семенович

Отец ребёнка: Обложкин Семен Михайлович

Рождение ребёнка
23.08.1914

Дочь: Обложкина Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Обложкин Семен Михайлович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Обложкин Петр Семенович

Отец ребёнка: Обложкин Семен Михайлович

Листвянка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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