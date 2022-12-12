Новокшонов Роман Яковлевич
Место рожденияд. Шихали Уржумского р-на Кировской обл.
Дата рожденияОколо 06.08.1911
Дата смертиМежду 30.04.1968 и 30.04.1969
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.08.1911
Отец: Новокшонов Яков
Мать: не указана
д. Шихали Уржумского р-на Кировской обл.
Рождение ребёнка
11.11.1936
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Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
Около 17.01.1940
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
11.10.1947
Рождение ребёнка
01.03.1949
Сын: Новокшонов Леонид Романович
Мать ребёнка: Новокшонова Матрёна Александровна
Рождение ребёнка
Около 09.10.1950
Рождение ребёнка
26.10.1952
Рождение ребёнка
31.12.1953
Дочь: Паскал Евгения Романовна
Мать ребёнка: Новокшонова Матрёна Александровна
Рождение ребёнка
26.06.1955
Рождение ребёнка
15.07.1957
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Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 30.04.1968 и 30.04.1969
Ленинградская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край