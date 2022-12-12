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Новокшонов Роман Яковлевич

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Место рождения

д. Шихали Уржумского р-на Кировской обл.

Дата рождения

Около 06.08.1911

Дата смерти

Между 30.04.1968 и 30.04.1969

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

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1949 г.р.

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.08.1911

Отец: Новокшонов Яков

Мать: не указана

д. Шихали Уржумского р-на Кировской обл.
Рождение ребёнка
11.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новокшонова Матрёна Александровна

Травянистое, Уржумский муниципальный район, Кировская область
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Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новокшонова Матрёна Александровна

Рождение ребёнка
Около 17.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новокшонова Матрёна Александровна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новокшонова Матрёна Александровна

Рождение ребёнка
11.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новокшонова Матрёна Александровна

Рождение ребёнка
01.03.1949

Сын: Новокшонов Леонид Романович

Мать ребёнка: Новокшонова Матрёна Александровна

Рождение ребёнка
Около 09.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новокшонова Матрёна Александровна

Рождение ребёнка
26.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новокшонова Матрёна Александровна

Рождение ребёнка
31.12.1953

Дочь: Паскал Евгения Романовна

Мать ребёнка: Новокшонова Матрёна Александровна

Рождение ребёнка
26.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новокшонова Матрёна Александровна

Рождение ребёнка
15.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новокшонова Матрёна Александровна

Травянистое, Уржумский муниципальный район, Кировская область
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новокшонова Матрёна Александровна

Смерть
Между 30.04.1968 и 30.04.1969
Ленинградская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
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