Хлебникова (Сергеева) Раиса Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлебникова (Сергеева) Раиса Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1935

Дата смерти

17.12.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1934 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1956

Дочь: Попова Марина Александровна

Отец ребёнка: Хлебников Александр Фёдорович

Полевской, Полевской, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлебников Александр Фёдорович

Смерть
17.12.1975
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