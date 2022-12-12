Хлебникова (Сергеева) Раиса Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1935
Дата смерти17.12.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1956
Дочь: Попова Марина Александровна
Отец ребёнка: Хлебников Александр Фёдорович
Полевской, Полевской, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.12.1975