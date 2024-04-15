Мурашева Феодосия Хрисанфовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.12.1895 ст.
Отец ребёнка: Мурашев Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
03.11.1897 ст.
Дочь: Степанида Алексеевна
Отец ребёнка: Мурашев Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
14.01.1907 ст.
Отец ребёнка: Мурашев Алексей Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно