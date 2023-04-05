Богдановская (Евсеева) Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богдановская (Евсеева) Мария Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1925 или 1924

Дата смерти

12.03.1985

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
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Место
Комментарий
Рождение
30.04.1925 или 1924

Отец: Евсеев Афанасий Дмитриевич

Мать: Евсеева Александра Константиновна

Рождение ребёнка
11.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богдановский Николай Алексеевич

Чебаркуль, Чебаркульский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богдановский Николай Алексеевич

Смерть
12.03.1985