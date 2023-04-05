Богдановская (Евсеева) Мария Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1925 или 1924
Дата смерти12.03.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1925 или 1924
Рождение ребёнка
11.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богдановский Николай Алексеевич
Чебаркуль, Чебаркульский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.03.1985