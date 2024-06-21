Уракова Меланья Кирилова?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения вычислен по РС
Бракосочетание
До 1802
Муж: Ураков Анисим Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Сын: Ураков Яков Анисимов
Отец ребёнка: Ураков Анисим Иванов
Год рождения вычислен по РС 1811
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Дочь: (Уракова) Настасья Анисимова
Отец ребёнка: Ураков Анисим Иванов
Год рождения вычислен по РС
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: (Уракова) Анна Анисимова
Отец ребёнка: Ураков Анисим Иванов
Год рождения вычислен по РС
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Дочь: (Уракова) Дарья Анисимова
Отец ребёнка: Ураков Анисим Иванов
Год рождения вычислен по РС 1816
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Дочь: (Уракова) Вера Анисимова
Отец ребёнка: Ураков Анисим Иванов
Год рождения вычислен по РС
Упоминание
?.03.1816
Упоминается в возрасте 40 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 176, №41)
Упоминание
26.03.1834
Упоминается в возрасте 58 лет в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 269, №38).
Смерть
Неизвестно