Уракова Меланья Кирилова? Вычислено 1776 — найти родственников по фамилии на Familio
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Уракова Меланья Кирилова?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1783 г.р.

Дети

Вычислено 1802 г.р.
Вычислено 1806 г.р.
Вычислено 1808 г.р.
Вычислено 1810 г.р.
Вычислено 1813 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения вычислен по РС
Бракосочетание
До 1802

Муж: Ураков Анисим Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: Ураков Яков Анисимов

Отец ребёнка: Ураков Анисим Иванов

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1811
Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Дочь: (Уракова) Настасья Анисимова

Отец ребёнка: Ураков Анисим Иванов

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС
Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: (Уракова) Анна Анисимова

Отец ребёнка: Ураков Анисим Иванов

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС
Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Дочь: (Уракова) Дарья Анисимова

Отец ребёнка: Ураков Анисим Иванов

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1816
Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Дочь: (Уракова) Вера Анисимова

Отец ребёнка: Ураков Анисим Иванов

Год рождения вычислен по РС
Упоминание
?.03.1816
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 40 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 176, №41)
Упоминание
26.03.1834
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 58 лет в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 269, №38).
Смерть
Неизвестно

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