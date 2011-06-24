Вавринюк (Вавренюк) Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавринюк (Вавренюк) Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1936

Дата смерти

24.06.2011

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1936

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Вавренюк Мария Константиновна

Рождение ребёнка
06.09.1963

Сын: Вавринюк Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Вавринюк Тамара Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Решетняк Марина Николаевна

Мать ребёнка: Вавринюк Тамара Константиновна

Смерть
24.06.2011
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