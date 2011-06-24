Вавринюк (Вавренюк) Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1936
Дата смерти24.06.2011
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1936
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.09.1963
Мать ребёнка: Вавринюк Тамара Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Решетняк Марина Николаевна
Мать ребёнка: Вавринюк Тамара Константиновна
Смерть
24.06.2011