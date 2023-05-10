Савиновских Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1910
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1931 и 1934
Сын: Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1935 и 1941
Сын: Владимир
Мать ребёнка: Савиновских Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савиновских Анастасия
Смерть
Неизвестно