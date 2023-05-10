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Савиновских Андрей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

До 1894 г.р.

Жена

Дети

Около 1930 г.р.
Между 1931 и 1934 г.р.
Между 1935 и 1941 г.р.

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1910

Отец: Савиновских Андрей Петрович

Мать: Савиновских Анисья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1931 и 1934

Сын: Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1935 и 1941

Сын: Владимир

Мать ребёнка: Савиновских Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савиновских Анастасия

Смерть
Неизвестно