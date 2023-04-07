Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Иванович

Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Иван Лукьянович

Мать: Параскева Афанасьевна

Рождение ребёнка
1748

Сын: Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
1753

Сын: Тихон Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Мавра Григорьевна

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
1762

Сын: Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ильинична

Смерть
Неизвестно