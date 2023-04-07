Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Иван Лукьянович
Мать: Параскева Афанасьевна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1753
Сын: Тихон Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Мавра Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1762
Сын: Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ильинична
Смерть
Неизвестно