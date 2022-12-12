Горбачёв Семион Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёв Семион Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1759 г.р.

Мать

Около 1762 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Горбачёв Егор Васильевич

Мать: Горбачёва Прасковья

7 ревизия (1816) - 11 лет 8 ревизия (1834) - 29 лет
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Указан в 7 ревизии (1816) и 8 ревизии (1834)
Смерть
После 1834
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