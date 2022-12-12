Горбачёв Семион Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Горбачёв Егор Васильевич
Мать: Горбачёва Прасковья
7 ревизия (1816) - 11 лет 8 ревизия (1834) - 29 лет
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Указан в 7 ревизии (1816) и 8 ревизии (1834)
Смерть
После 1834