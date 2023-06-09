Дрофа Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрофа Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

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ИМ
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Место
Комментарий
Рождение
03.05.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1983

Дочь: Дрофа Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Дрофа Владимир Тимофеевич

Рождение ребёнка
14.01.1987

Дочь: Дрофа Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Дрофа Владимир Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрофа Владимир Тимофеевич