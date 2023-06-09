Дрофа Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1983
Дочь: Дрофа Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Дрофа Владимир Тимофеевич
Рождение ребёнка
14.01.1987
Дочь: Дрофа Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Дрофа Владимир Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно