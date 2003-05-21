Островский ЕФИМ ЛЬВОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1920
Дата смерти21.05.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
25.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Островская МЕРИ ИЛЬИНИЧНА
Развод
Около 1958
Смерть
21.05.2003