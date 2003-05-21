Островский ЕФИМ ЛЬВОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстровский ЕФИМ ЛЬВОВИЧ

Островский ЕФИМ ЛЬВОВИЧ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1920

Дата смерти

21.05.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1949

Жена: Островская МЕРИ ИЛЬИНИЧНА

Рождение ребёнка
25.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Островская МЕРИ ИЛЬИНИЧНА

Развод
Около 1958

Жена: Островская МЕРИ ИЛЬИНИЧНА

Смерть
21.05.2003